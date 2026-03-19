Арбелоа укрепил свои позиции в «Реале» после матчей с «Ман Сити» в ЛЧ — The Athletic

Положение главного тренера мадридского «Реала» Альваро Арбелоа в команде улучшилось после прохода «Манчестер Сити» в 1/8 финала Лиги чемпионов. Об этом сообщает The Athletic.

По информации источника, будущее испанского специалиста в «Королевском клубе» по-прежнему является неопределённым и будет напрямую зависеть от результатов по окончании сезона. Однако победные матчи с «горожанами» в Лиге чемпионов принесли Арбелоа «ценный авторитет в тот момент, когда ситуация казалась наиболее безнадёжной».

43-летний специалист возглавил «Реал» 13 января. Действующее трудовое соглашение Арбелоа с испанским грандом рассчитано до лета 2027 года.

