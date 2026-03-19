Стала известна роль Анчелотти в возможном трансфере Бруно Гимарайнса в «Реал»

Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти поддержал потенциальный переход полузащитника «Ньюкасл Юнайтед» Бруно Гимарайнса в мадридский «Реал». Итальянский специалист порекомендовал кандидатуру 28-летнего футболиста президенту «сливочных» Флорентино Пересу и отметил, что этот игрок — именно тот, кто нужен команде на текущий момент. Об этом сообщает Reuters.

По информации источника, Анчелотти хотел, чтобы «Реал» подписал Гимарайнса ещё в период, когда он тренировал «сливочных», в частности в 2022 году. Итальянец видел в бразильском полузащитнике преемника Луки Модрича и Тони Крооса.

В нынешнем сезоне Гимарайнс принял участие в 35 матчах во всех турнирах, в которых он отметился девятью голами и семью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 75 млн.

