18-летний игрок «Баварии» Ленарт Карл впервые вызван во взрослую сборную Германии

18-летний полузащитник «Баварии» Ленарт Карл впервые вызван во взрослую сборную Германии. Хавбек может дебютировать в товарищеских играх с национальными командами Швейцарии и Ганы. Встречи пройдут 27 и 30 марта. Главный тренер «бундестим» Юлиан Нагельсман рассказал о том, как прошёл разговор с молодым футболистом.

Товарищеские матчи (сборные) — 2026 . Товарищеские матчи
27 марта 2026, пятница. 22:45 МСК
Швейцария
Не начался
Германия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Товарищеские матчи (сборные) — 2026 . Товарищеские матчи
30 марта 2026, понедельник. 21:45 МСК
Германия
Не начался
Гана
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Когда я ему позвонил, он был на тренировке и сначала не ответил. Мне это очень понравилось — иначе я бы его отругал. Когда я наконец дозвонился, он был в восторге. Во-первых, потому что тренировка закончилась. Во-вторых, потому что теперь он часть нашей команды. Я не жду от него чудес. На него нет никакого давления. Как и в «Баварии», он должен привнести в нашу команду этот юношеский беззаботный дух», – приводит слова Нагельсмана аккаунт EuroFoot в социальной сети X.

В нынешнем сезоне Карл провёл 33 матча за мюнхенский клуб во всех турнирах, в которых забил восемь голов и отдал пять результативных передач.

Материалы по теме
Опубликована заявка сборной Германии на мартовские товарищеские матчи
