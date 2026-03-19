«Им будет неприятно играть с нами». Слот — о противостоянии с «ПСЖ» в 1/4 финала в ЛЧ

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот высказался о предстоящих матчах с «ПСЖ» в 1/4 финала Лиги чемпионов.

«В прошлом сезоне нас полностью переиграли на выезде, и мы проиграли по пенальти дома. В нынешнем сезоне они не сбавили обороты, но после нашего матча в 1/8 финала им будет неприятно играть с нами», — приводит слова Слота TNT Sports.

В прошлом сезоне «Ливерпуль» покинул турнир после матчей с французской командой в 1/8 финала. Игры четвертьфинала Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «ПСЖ» пройдут 8 и 14 апреля.

Финал нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года.