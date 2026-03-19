«Сити» отреагировал на 100-й ассист Фернандеша в «МЮ», вспомнив статистику Де Брёйне

«Манчестер Сити» на странице в социальной сети X отреагировал на публикацию АПЛ со статистикой полузащитника «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеша, где подчёркивается, что португалец сделал 100 результативных передач за манкунианцев в 319 матчах. При этом также приводится статистика экс-игрока «Барселоны» Лионеля Месси со 100 голевыми передачами в 338 встречах и бывшего форварда мадридского «Реала» Криштиану Роналду со 100 ассистами в 341 игре.

«Горожане» опубликовали показатели экс-полузащитника команды Кевина Де Брёйне, достигшего показателя в 100 результативных передач за «Манчестер Сити» в 244 встречах. При этом клуб сопроводил пост эмодзи короны.

