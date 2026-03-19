Зобнин: в Кубке России слишком много игр — хочется, чтобы в регионах увидели большие клубы

Полузащитник московского «Спартака» Роман Зобнин высказался о формате проведения Кубка России, отметив, что большие команды редко играют в регионах.

«Что касается Кубка России, хочется сказать, что слишком много матчей. Понятно, что это большие игры и интересно смотреть… Но потерялся формат Кубка России, который был до этого. Когда большие команды приезжали в регионы. Люди могли посмотреть на большие команды. Сейчас это потерялось. Хотелось бы вернуться в то время и съездить, например, в Тамбов. Чтобы люди посмотрели на игроков и футбол, в который играют большие команды. Хотелось бы вернуться в то время», — сказал Зобнин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, нынешний формат Кубка России действует с сезона-2022/2023. Клубы из низших дивизионов играют на выбывание, в то время как команды из РПЛ начинают турнир с группового этапа и в случае поражения в плей-офф сохраняют шансы побороться за трофей, отправляясь в Путь регионов.

