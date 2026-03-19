«Крылья Советов» — «Локомотив»: Олейников сравнял счёт на 40-й минуте

В эти минуты идёт матч первого этапа 1/2 финала Пути регионов Фонбет Кубка России сезона-2025/2026, в котором встречаются самарские «Крылья Советов» и московский «Локомотив». Игра проходит на стадионе «Солидарность Самара Арена» в Самаре. В качестве главного арбитра выступает Владимир Москалёв из Воронежа. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. Счёт в матче 1:1.

Форвард хозяев Иван Олейников сравнял счёт на 40-й минуте. Ранее первый мяч в матче забил нападающий «Локомотива» Николай Комличенко на 38-й минуте, реализовав пенальти.

В предыдущем раунде турнира «Крылья Советов» победили «Оренбург» со счётом 2:0, а «Локомотив» переиграл тульский «Арсенал» (2:1).

Действующим обладателем Кубка России является московский ЦСКА. В финале прошлого розыгрыша турнира армейцы победили «Ростов». Основное время встречи завершилось вничью со счётом 0:0. В серии пенальти игроки ЦСКА оказались точнее — 4:3.