Матвей Сафонов — в команде недели Лиги чемпионов

Российский вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов включён в команду недели Лиги чемпионов. Об этом информирует пресс-служба соревнования на своей странице в социальной сети X.

Защитники: Йосип Станишич («Бавария»), Ибраима Конате («Ливерпуль»), Гонсалу Игнасио («Спортинг»), Максимилиано Араухо («Спортинг»).

Полузащитники: Доминик Собослаи («Ливерпуль»), Деклан Райс («Арсенал»), Хави Симонс («Тоттенхэм»).

Нападающие: Франсиску Тринкан («Спортинг»), Рафинья («Барселона»), Винисиус Жуниор («Реал» Мадрид).

Сафонов отыграл «на ноль» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Челси» (3:0).

