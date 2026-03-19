«Хочу ещё большего». Гарри Кейн высказался о 50 голах в Лиге чемпионов

Нападающий мюнхенской «Баварии» Гарри Кейн высказался после ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА с «Аталантой» (4:1), в котором он оформил дубль, тем самым забив 50-й гол в ЛЧ.

«Четвертьфинал, мы идём! Великолепный вечер на «Арена Мюнхен».

Лично я очень горжусь тем, что забил 50 голов в Лиге чемпионов, спасибо всем моим товарищам по команде за то, что помогли мне этого достичь, — хочу ещё большего», – написал Кейн в своём аккаунте в социальной сети X.

В 1/4 финала Лиги чемпионов «Бавария» встретится с мадридским «Реалом». Игры пройдут 7 и 15 апреля.

Кейн делит 10-ю строчку в списке лучших бомбардиров турнира с египтянином Мохамедом Салахом и французом Тьерри Анри, на счету которых по 50 забитых голов. Лидером списка со 140 голами является Криштиану Роналду, выступавший в Европе за «Спортинг», «Манчестер Юнайтед», «Реал» и «Ювентус».