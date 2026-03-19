Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Хочу ещё большего». Гарри Кейн высказался о 50 голах в Лиге чемпионов
Комментарии

Нападающий мюнхенской «Баварии» Гарри Кейн высказался после ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА с «Аталантой» (4:1), в котором он оформил дубль, тем самым забив 50-й гол в ЛЧ.

Лига чемпионов . 1/8 финала. 2-й матч
18 марта 2026, среда. 23:00 МСК
Бавария
Мюнхен, Германия
Окончен
4 : 1
Аталанта
Бергамо, Италия
1:0 Кейн – 25'     2:0 Кейн – 54'     3:0 Карл – 56'     4:0 Диас – 70'     4:1 Самарджич – 85'    

«Четвертьфинал, мы идём! Великолепный вечер на «Арена Мюнхен».

Лично я очень горжусь тем, что забил 50 голов в Лиге чемпионов, спасибо всем моим товарищам по команде за то, что помогли мне этого достичь, — хочу ещё большего», – написал Кейн в своём аккаунте в социальной сети X.

В 1/4 финала Лиги чемпионов «Бавария» встретится с мадридским «Реалом». Игры пройдут 7 и 15 апреля.

Кейн делит 10-ю строчку в списке лучших бомбардиров турнира с египтянином Мохамедом Салахом и французом Тьерри Анри, на счету которых по 50 забитых голов. Лидером списка со 140 голами является Криштиану Роналду, выступавший в Европе за «Спортинг», «Манчестер Юнайтед», «Реал» и «Ювентус».

Материалы по теме
У «Баварии» два выхода из катастрофы с вратарями. 16-летний школьник реально сыграет в ЛЧ?
У «Баварии» два выхода из катастрофы с вратарями. 16-летний школьник реально сыграет в ЛЧ?
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android