Дешам прокомментировал роль Шевалье в сборной Франции и ситуацию голкипера в «ПСЖ»

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам высказался о голкипере «ПСЖ» и национальной команды Люка Шевалье.

«Сегодня ему отведена роль третьего вратаря. Он находится в сложной ситуации, когда не получает игрового времени. Такое часто случается с важными игроками, которые испытывают трудности в своих клубах, и мне приходилось с ними связываться. Это часть доверительных отношений.

Это важно для личного контакта, потому что я считаю, что за четыре месяца он не потерял своей ценности. Конечно, он не играл ни одного матча с конца января, но он всё ещё в обойме. Изменится ли что-то после этого турне и до следующего объявления состава? Я не знаю. Надеюсь, что да, но я не оказываю никакого давления на «ПСЖ» или Луиса Энрике, говоря это. Мне показалось важным, ради него и из уважения, включить Шевалье в этот состав», — приводит слова Дешама RMC Sport.

Шевалье попал в заявку сборной Франции на товарищеские матчи с национальными командами Бразилии и Колумбии. Встречи пройдут 26 и 29 марта. Шевалье не появлялся в составе «ПСЖ» с конца января. Место основного вратаря парижского клуба занял россиянин Матвей Сафонов.