Вратарь мадридского «Реала» Тибо Куртуа пропустит шесть недель из-за травмы — ESPN

Вратарь мадридского «Реала» Тибо Куртуа пропустит шесть недель из-за травмы — ESPN
Вратарь мадридского «Реала» Тибо Куртуа выбыл на шесть недель из-за травмы прямой мышцы правого бедра, полученной в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» (2:1). Об этом сообщает ESPN.

Лига чемпионов . 1/8 финала. 2-й матч
17 марта 2026, вторник. 23:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
Окончен
1 : 2
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
0:1 Винисиус Жуниор – 22'     1:1 Холанд – 41'     1:2 Винисиус Жуниор – 90+3'    
Удаления: Б. Силва – 20' / нет

По информации издания, бельгийский голкипер «сливочных» выбыл до конца апреля. Таким образом, он пропустит матчи с «Атлетико», «Мальоркой», «Жироной», «Алавесом» и «Бетисом» в чемпионате Испании и обе встречи 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА с «Баварией», которые пройдут 7 и 14 апреля.

Напомним, Куртуа был заменён в перерыве игры с «горожанами». СМИ утверждали, что Тибо почувствовал боль во время предматчевой разминки. Он пошёл в раздевалку и сообщил об этом медицинскому персоналу. После быстрого осмотра он решил пойти на жертвы и сыграть, однако в перерыве было принято решение о его замене на резервного вратаря Андрея Лунина.

«Реал» третий раз подряд выбил «Сити» из ЛЧ — победили в гостях! Это конец для Гвардиолы?
«Реал» третий раз подряд выбил «Сити» из ЛЧ — победили в гостях! Это конец для Гвардиолы?
