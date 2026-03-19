Сегодня, 19 марта, завершился первый этап 1/2 финала Пути регионов Фонбет Кубка России сезона-2025/2026, по результатам которого определились пары второго этапа 1/2 финала Пути регионов турнира.

Кубок России. Пары второго этапа 1/2 финала Пути регионов:

«Крылья Советов» — ЦСКА;

«Зенит» — «Спартак».

Матчи второго этапа 1/2 финала запланированы на 7-9 апреля 2026 года.

Ранее стало известно, что в финале Пути РПЛ встретятся «Краснодар» и московское «Динамо».

Действующим обладателем Кубка России является московский ЦСКА. В финале прошлого розыгрыша турнира армейцы победили «Ростов». Основное время встречи завершилось вничью со счётом 0:0. В серии пенальти игроки ЦСКА оказались точнее — 4:3.