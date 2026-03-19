Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Результаты матчей Кубка России — 2025/2026 по футболу на 19 марта

Комментарии

Сегодня, 19 марта, состоялся один матч Пути регионов Фонбет Кубка России сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатом игрового дня.

Результаты матчей Кубка России на 19 марта

Первый этап 1/2 финала Пути регионов:

«Крылья Советов» (Самара) — «Локомотив» (Москва) — 2:2 (5:4 пен.).

Самарские «Крылья Советов» стали участниками второго этапа полуфинала Пути регионов, где им предстоит сыграть с ЦСКА.

Напомним, действующим обладателем Кубка является московский ЦСКА. В финале прошлого розыгрыша турнира армейцы победили «Ростов». Основное время встречи завершилось вничью со счётом 0:0, а в серии пенальти игроки ЦСКА оказались точнее — 4:3.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android