Сборная России отреагировала на включение Сафонова в команду недели Лиги чемпионов
Пресс-служба сборной России в телеграм-канале прокомментировала включение вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова в команду недели Лиги чемпионов.
«Вратарь сборной России и «ПСЖ» включён в символическую сборную турнира после разгромной победы (3:0) над «Челси» в 1/8 финала. Красавец, Мотя», — написано в сообщении национальной команды.
Во встрече с лондонским клубом Сафонов совершил девять сейвов. Также российский голкипер предотвратил 2,3 гола.
Лига чемпионов . 1/8 финала. 2-й матч
17 марта 2026, вторник. 23:00 МСК
Челси
Лондон, Англия
Окончен
0 : 3
ПСЖ
Париж, Франция
0:1 Кварацхелия – 6' 0:2 Баркола – 15' 0:3 Маюлу – 62'
Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 15 млн.
Материалы по теме
Как Сафонов стал героем ФИФА:
Комментарии
