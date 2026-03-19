Сборная России отреагировала на включение Сафонова в команду недели Лиги чемпионов

Пресс-служба сборной России в телеграм-канале прокомментировала включение вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова в команду недели Лиги чемпионов.

«Вратарь сборной России и «ПСЖ» включён в символическую сборную турнира после разгромной победы (3:0) над «Челси» в 1/8 финала. Красавец, Мотя», — написано в сообщении национальной команды.

Во встрече с лондонским клубом Сафонов совершил девять сейвов. Также российский голкипер предотвратил 2,3 гола.

Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 15 млн.

