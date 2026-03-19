Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Крылья Советов — Локомотив, результат матча 19 марта 2026, счёт 2:2 (5:4 пен.), 1/2 финала Пути регионов Кубка России 2025/2026

«Крылья Советов» победили «Локомотив» по пенальти и вышли в следующий раунд Кубка России
Комментарии

Завершился матч первого этапа 1/2 финала Пути регионов Фонбет Кубка России сезона-2025/2026, в котором встречались самарские «Крылья Советов» и московский «Локомотив». Игра проходила на стадионе «Солидарность Самара Арена» в Самаре. В качестве главного арбитра выступил Владимир Москалёв из Воронежа. Победу в послематчевой серии пенальти праздновали футболисты команды хозяев — 2:2 (5:4 пен.).

Fonbet Кубок России . 1/2 финала. Этап 1 (Путь регионов)
19 марта 2026, четверг. 18:30 МСК
Крылья Советов
Самара
Окончен
2 : 2
5 : 4
Локомотив М
Москва
0:1 Комличенко – 38'     1:1 Олейников – 40'     2:1 Ахметов – 45+1'     2:2 Сильянов – 58'    

Первый мяч в матче забил нападающий «Локомотива» Николай Комличенко на 38-й минуте, реализовав пенальти. Форвард хозяев Иван Олейников сравнял счёт на 40-й минуте. Ильзат Ахметов вывел «Крылья Советов» вперёд на 45-й минуте, а защитник железнодорожников Александр Сильянов забил ответный мяч на 58-й минуте, установив окончательный счёт основного времени — 2:2. В послематчевой серии пенальти точнее оказались футболисты команды хозяев (5:4).

В предыдущем раунде турнира «Крылья Советов» победили «Оренбург» со счётом 2:0, а «Локомотив» переиграл тульский «Арсенал» (2:1).

Действующим обладателем Кубка России является московский ЦСКА. В финале прошлого розыгрыша турнира армейцы победили «Ростов». Основное время встречи завершилось вничью со счётом 0:0. В серии пенальти игроки ЦСКА оказались точнее — 4:3.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android