«Крылья Советов» победили «Локомотив» по пенальти и вышли в следующий раунд Кубка России

Завершился матч первого этапа 1/2 финала Пути регионов Фонбет Кубка России сезона-2025/2026, в котором встречались самарские «Крылья Советов» и московский «Локомотив». Игра проходила на стадионе «Солидарность Самара Арена» в Самаре. В качестве главного арбитра выступил Владимир Москалёв из Воронежа. Победу в послематчевой серии пенальти праздновали футболисты команды хозяев — 2:2 (5:4 пен.).

Первый мяч в матче забил нападающий «Локомотива» Николай Комличенко на 38-й минуте, реализовав пенальти. Форвард хозяев Иван Олейников сравнял счёт на 40-й минуте. Ильзат Ахметов вывел «Крылья Советов» вперёд на 45-й минуте, а защитник железнодорожников Александр Сильянов забил ответный мяч на 58-й минуте, установив окончательный счёт основного времени — 2:2. В послематчевой серии пенальти точнее оказались футболисты команды хозяев (5:4).

В предыдущем раунде турнира «Крылья Советов» победили «Оренбург» со счётом 2:0, а «Локомотив» переиграл тульский «Арсенал» (2:1).

Действующим обладателем Кубка России является московский ЦСКА. В финале прошлого розыгрыша турнира армейцы победили «Ростов». Основное время встречи завершилось вничью со счётом 0:0. В серии пенальти игроки ЦСКА оказались точнее — 4:3.