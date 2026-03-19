«Ливерпуль» расследует ситуацию с Ноа Лангом, повредившим руку на «Энфилде»
«Ливерпуль» проведёт расследование травмы полузащитника «Галатасарая» Ноа Ланга, которая случилась на «Энфилде» во время ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов. Об этом сообщает аккаунт The Athletic в социальной сети X. Встреча завершилась победой домашней команды со счётом 4:0.

Лига чемпионов . 1/8 финала. 2-й матч
18 марта 2026, среда. 23:00 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
Окончен
4 : 0
Галатасарай
Стамбул, Турция
1:0 Собослаи – 25'     2:0 Экитике – 51'     3:0 Гравенберх – 53'     4:0 Салах – 62'    

На 75-й минуте Ланг врезался в рекламный щит у края поля, повредив палец. У футболиста началось кровотечение, некоторое время он провёл на газоне. С поля его унесли на носилках. Мерсисайдцы расследуют, как именно произошло повреждение и можно ли было избежать травмы.

Отметим, что у полузащитника турецкой команды выявили серьёзное рассечение и в скором времени он отправится на операцию.

