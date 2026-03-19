«Ливерпуль» расследует ситуацию с Ноа Лангом, повредившим руку на «Энфилде»

«Ливерпуль» проведёт расследование травмы полузащитника «Галатасарая» Ноа Ланга, которая случилась на «Энфилде» во время ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов. Об этом сообщает аккаунт The Athletic в социальной сети X. Встреча завершилась победой домашней команды со счётом 4:0.

На 75-й минуте Ланг врезался в рекламный щит у края поля, повредив палец. У футболиста началось кровотечение, некоторое время он провёл на газоне. С поля его унесли на носилках. Мерсисайдцы расследуют, как именно произошло повреждение и можно ли было избежать травмы.

Отметим, что у полузащитника турецкой команды выявили серьёзное рассечение и в скором времени он отправится на операцию.