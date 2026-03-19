«Ливерпуль» расследует ситуацию с Ноа Лангом, повредившим руку на «Энфилде»
Поделиться
«Ливерпуль» проведёт расследование травмы полузащитника «Галатасарая» Ноа Ланга, которая случилась на «Энфилде» во время ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов. Об этом сообщает аккаунт The Athletic в социальной сети X. Встреча завершилась победой домашней команды со счётом 4:0.
Лига чемпионов . 1/8 финала. 2-й матч
18 марта 2026, среда. 23:00 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
Окончен
4 : 0
Галатасарай
Стамбул, Турция
1:0 Собослаи – 25' 2:0 Экитике – 51' 3:0 Гравенберх – 53' 4:0 Салах – 62'
На 75-й минуте Ланг врезался в рекламный щит у края поля, повредив палец. У футболиста началось кровотечение, некоторое время он провёл на газоне. С поля его унесли на носилках. Мерсисайдцы расследуют, как именно произошло повреждение и можно ли было избежать травмы.
Отметим, что у полузащитника турецкой команды выявили серьёзное рассечение и в скором времени он отправится на операцию.
Комментарии
- 19 марта 2026
-
21:42
-
21:40
-
21:30
-
21:29
-
21:13
-
21:13
-
21:11
-
21:09
-
21:00
-
20:44
-
20:44
-
20:41
-
20:40
-
20:39
-
20:30
-
20:30
-
20:25
-
20:15
-
20:03
-
19:54
-
19:51
-
19:40
-
19:36
-
19:20
-
19:19
-
19:14
-
19:14
-
19:13
-
19:09
-
19:00
-
18:57
-
18:56
-
18:36
-
18:34
-
18:23