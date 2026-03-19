«ПСЖ» отреагировал на попадание Сафонова в команду недели Лиги чемпионов

Пресс-служба «ПСЖ» на странице в социальной сети X прокомментировала включение российского вратаря Матвея Сафонова в команду недели Лиги чемпионов.

«Наш вратарь Матвей Сафонов вошёл в символическую сборную недели Лиги чемпионов!» — написала пресс-служба «ПСЖ», сопроводив публикацию эмодзи аплодисментов.

Фото: x.com/psg_inside

Сафонов отыграл «на ноль» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Челси» (0:3). Во встрече с лондонским клубом вратарь совершил девять сейвов. Также российский голкипер предотвратил 2,3 гола.

Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 15 млн.

Материалы по теме Официально Матвей Сафонов — в команде недели Лиги чемпионов

Как Сафонов стал героем ФИФА: