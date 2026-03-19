Экс-арбитра ФИФА Стипиди задержали за передачу денег судьям матча «Химок» — источник

МВД обвинило бывшего судью ФИФА Павла Стипиди в посредничестве в подкупе арбитров матча «Химок» и «Алании» в 2023 году. Об этом сообщают «Ведомости».
По информации издания, Стипиди передавал деньги от заказчиков судьям, но не договаривался о самом влиянии на ход встречи. Экс-арбитру выдвинули обвинение по ст. 184, ч. 5 УК РФ (оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования, посредничество в совершении указанных деяний). Максимальное наказание по этой статье – до семи лет лишения свободы. Он был задержан правоохранительными органами, а затем отпущен под подписку о невыезде.
Ранее стало известно, что руководство «Химок» передало 2 млн рублей судье за нужный результат матча Лиги Pari с командой из Владикавказа. Подмосковный клуб победил со счётом 4:1. В качестве главного арбитра той встречи выступал Андрей Фисенко.
19 марта 2026
