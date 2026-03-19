«Исключительно хорош». Иностранные болельщики — о включении Сафонова в команду недели ЛЧ

Иностранные болельщики отреагировали на новость о попадании российского вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова в команду недели Лиги чемпионов, размещённую в соцсетях французского гранда.

  • «Сафонов заслужил награду! Его сейвы на этой неделе были решающими и продемонстрировали его мастерство в ключевых моментах Лиги чемпионов», — написал пользователь с никнеймом Jerric.
  • «Забавно, как быстро «ПСЖ» продвинулся вперёд без Доннаруммы. Матвей Сафонов был исключительно хорош», — оставил комментарий пользователь с ником Zara Orji.
  • «Приятно видеть. Надеюсь, это не единичный случай, а настоящая стабильность», — написал пользователь с никнеймом Myrnyk.

Сафонов отыграл «на ноль» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Челси» (0:3). Во встрече с лондонским клубом вратарь совершил девять сейвов. Также российский голкипер предотвратил 2,3 гола.

