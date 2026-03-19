Глава ФИФА высказался о возможном переносе матчей Ирана на ЧМ из США в Мексику

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино прокомментировал информацию о потенциальном переносе матчей сборной Ирана на чемпионате мира 2026 года из США в Мексику.

«ФИФА надеется, что все команды, участвующие в чемпионате мира, будут соревноваться в духе честной игры и взаимного уважения. У нас есть расписание. Вскоре будут подтверждены 48 команд-участниц, и мы хотим, чтобы чемпионат мира по футболу состоялся в соответствии с графиком», — приводит слова Инфантино журналист Роб Харрис на странице в социальной сети X.

Сборная Ирана прошла отбор в Азии и попала в группу G, где также находятся Бельгия, Египет и Новая Зеландия. Иран должен сыграть с Новой Зеландией и Бельгией в Лос-Анджелесе, а затем – с Египтом в Сиэтле.

