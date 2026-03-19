Инфантино: мы полны решимости использовать чемпионат мира для содействия миру

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино высказался о нынешних политических событиях, отметив, что чемпионат мира 2026 года в США, Канаде и Мексике должен помочь укреплению мира.

«ФИФА не может разрешить геополитические конфликты, но мы полны решимости использовать силу футбола и чемпионата мира по футболу ФИФА для налаживания связей и содействия миру, поскольку наши мысли сейчас с теми, кто страдает от последствий продолжающихся войн», — приводит слова Инфантино журналист Роб Харрис на странице в социальной сети X.

Ранее представитель сборной Ирана заявил, что национальная команда не собирается бойкотировать чемпионат мира по футболу — 2026 в связи с конфликтом на Ближнем Востоке.