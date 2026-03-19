ФИФА не планирует отстранять Израиль от участия в международных соревнованиях

Глава Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино отверг идею отстранения израильских команд от участия в международных соревнованиях.

«Не следует предпринимать никаких действий, учитывая, что в контексте толкования соответствующих положений Устава ФИФА окончательный правовой статус Западного берега реки Иордан остаётся нерешённым и крайне сложным вопросом в рамках международного публичного права», — приводит слова Инфантино журналист Роб Харрис на странице в социальной сети X.

Ранее сообщалось о призывах отстранения сборной Израиля из-за ситуации в Секторе Газа.

С конца февраля 2022 года все российские команды, включая сборные, отстранены от международных турниров из-за специальной военной операции на Украине.

