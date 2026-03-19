Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Защитник ЦСКА Мойзес отстранён от тренировок после ссоры с Челестини

Комментарии

Защитник московского ЦСКА Мойзес отстранён от тренировок с основной командой армейцев. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Данное решение было принято клубом из-за словесной перепалки защитника с главным тренером команды Фабио Челестини, которая произошла сразу после матча с «Краснодаром» (0:4) в раздевалке. Основание — нарушение субординации. При этом остальная часть команды поддерживает Челестини, о чём лично заявила на тренировке самому Фабио.

Отметим, что бразильский игрок обороны получил две жёлтые карточки за две минуты игре с «быками» и был удалён на 64-й минуте встречи, оставив команду вдевятером.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android