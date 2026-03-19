Защитник ЦСКА Мойзес отстранён от тренировок после ссоры с Челестини

Защитник московского ЦСКА Мойзес отстранён от тренировок с основной командой армейцев. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Данное решение было принято клубом из-за словесной перепалки защитника с главным тренером команды Фабио Челестини, которая произошла сразу после матча с «Краснодаром» (0:4) в раздевалке. Основание — нарушение субординации. При этом остальная часть команды поддерживает Челестини, о чём лично заявила на тренировке самому Фабио.

Отметим, что бразильский игрок обороны получил две жёлтые карточки за две минуты игре с «быками» и был удалён на 64-й минуте встречи, оставив команду вдевятером.