Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Михаил Галактионов отреагировал на вылет «Локомотива» из Кубка России

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактинов прокомментировал вылет команды из Фонбет Кубка России. Сегодня, 19 марта, железнодорожники в серии пенальти уступили «Крыльям Советов» в матче первого этапа 1/2 финала Пути регионов соревнования — 2:2 (5:4 пен.).

Fonbet Кубок России . 1/2 финала. Этап 1 (Путь регионов)
19 марта 2026, четверг. 18:30 МСК
Крылья Советов
Самара
Окончен
2 : 2
5 : 4
Локомотив М
Москва
0:1 Комличенко – 38'     1:1 Олейников – 40'     2:1 Ахметов – 45+1'     2:2 Сильянов – 58'    

«Не получилось победить. Что касается первого тайма, равная игра. Повели, но упустили преимущество в результате в концовке первого тайма. Во втором тайме наша игра была с очевидным преимуществом. Нам не хватало в завершающей точке. Ребята молодцы, что сравняли. Глобально задачу мы не решили — не прошли дальше. Жаль, что заканчиваем наш турнирный путь на этой стадии.

Мы не вытянем, если будем играть десятью игроками на два турнира. Поэтому была произведена ротация. Цикл позволял и через четыре на пятый, и через три на четвёртый играть стартовым составом — это одна история. А когда уже через два дня матч чемпионата, было необходимо подойти с точки зрения игрового времени основного состава. Ротация была нужна, иначе бы мы потеряли людей уже на чемпионат», — передаёт слова Галактионова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

