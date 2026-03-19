«Всё под контролем». Мостовой опубликовал фото после просмотра матча в VAR-центре
Поделиться
Бывший футболист сборных России и СССР Александр Мостовой поделился фотографией после просмотра матча первого этапа полуфинала Пути регионов Фонбет Кубка России между «Крыльями Советов» и «Локомотивом» (2:2, 5:4 пен.) в VAR-центре.
Fonbet Кубок России . 1/2 финала. Этап 1 (Путь регионов)
19 марта 2026, четверг. 18:30 МСК
Крылья Советов
Самара
Окончен
2 : 2
5 : 4
Локомотив М
Москва
0:1 Комличенко – 38' 1:1 Олейников – 40' 2:1 Ахметов – 45+1' 2:2 Сильянов – 58'
«Всё под контролем», — написал Мостовой в своём телеграм-канале.
Фото: Телеграм-канал Александра Мостового
Ранее пресс-служба Кубка России опубликовала видео, как Мостовой спорит насчёт одного из эпизодов с руководителем департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Милорадом Мажичем.
В предыдущем раунде турнира «Крылья Советов» победили «Оренбург» со счётом 2:0, а «Локомотив» переиграл тульский «Арсенал» (2:1).
Комментарии
- 19 марта 2026
-
21:42
-
21:40
-
21:30
-
21:29
-
21:13
-
21:13
-
21:11
-
21:09
-
21:00
-
20:44
-
20:44
-
20:41
-
20:40
-
20:39
-
20:30
-
20:30
-
20:25
-
20:15
-
20:03
-
19:54
-
19:51
-
19:40
-
19:36
-
19:20
-
19:19
-
19:14
-
19:14
-
19:13
-
19:09
-
19:00
-
18:57
-
18:56
-
18:36
-
18:34
-
18:23