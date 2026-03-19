«Всё под контролем». Мостовой опубликовал фото после просмотра матча в VAR-центре

Бывший футболист сборных России и СССР Александр Мостовой поделился фотографией после просмотра матча первого этапа полуфинала Пути регионов Фонбет Кубка России между «Крыльями Советов» и «Локомотивом» (2:2, 5:4 пен.) в VAR-центре.

«Всё под контролем», — написал Мостовой в своём телеграм-канале.

Фото: Телеграм-канал Александра Мостового

Ранее пресс-служба Кубка России опубликовала видео, как Мостовой спорит насчёт одного из эпизодов с руководителем департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Милорадом Мажичем.

В предыдущем раунде турнира «Крылья Советов» победили «Оренбург» со счётом 2:0, а «Локомотив» переиграл тульский «Арсенал» (2:1).

