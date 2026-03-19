Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Всё под контролем». Мостовой опубликовал фото после просмотра матча в VAR-центре

Комментарии

Бывший футболист сборных России и СССР Александр Мостовой поделился фотографией после просмотра матча первого этапа полуфинала Пути регионов Фонбет Кубка России между «Крыльями Советов» и «Локомотивом» (2:2, 5:4 пен.) в VAR-центре.

Fonbet Кубок России . 1/2 финала. Этап 1 (Путь регионов)
19 марта 2026, четверг. 18:30 МСК
Крылья Советов
Самара
Окончен
2 : 2
5 : 4
Локомотив М
Москва
0:1 Комличенко – 38'     1:1 Олейников – 40'     2:1 Ахметов – 45+1'     2:2 Сильянов – 58'    

«Всё под контролем», — написал Мостовой в своём телеграм-канале.

Фото: Телеграм-канал Александра Мостового

Ранее пресс-служба Кубка России опубликовала видео, как Мостовой спорит насчёт одного из эпизодов с руководителем департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Милорадом Мажичем.

В предыдущем раунде турнира «Крылья Советов» победили «Оренбург» со счётом 2:0, а «Локомотив» переиграл тульский «Арсенал» (2:1).

Материалы по теме
Видео: Мостовой и Мажич общаются в VAR-центре на матче «Крылья Советов» — «Локомотив»

Какие карточки есть в футболе:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android