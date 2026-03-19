Михаил Галактионов: «Локомотив» является участником лидирующей гонки
Поделиться
Главный тренер московского «Локомотива» Михаил Галактионов высказался о перспективах команды в чемпионате России после матча 1/2 финала Пути регионов Фонбет Кубка России сезона-2025/2026, в котором железнодорожники уступили «Крыльям Советов» (2:2, 4:5 пен.).
Fonbet Кубок России . 1/2 финала. Этап 1 (Путь регионов)
19 марта 2026, четверг. 18:30 МСК
Крылья Советов
Самара
Окончен
2 : 2
5 : 4
Локомотив М
Москва
0:1 Комличенко – 38' 1:1 Олейников – 40' 2:1 Ахметов – 45+1' 2:2 Сильянов – 58'
«Набирать очки и доставать лидеров. Укреплять свои позиции в чемпионате и двигаться вперёд. Есть конкретный матч в воскресенье, который надо выигрывать, набирать очки перед паузой на сборные. «Локомотив» является участником лидирующей гонки», — передаёт слова Галактионова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
После 21 матча РПЛ «Локомотив» набрал 41 очко и занимает третье место в турнирной таблице.
Комментарии
- 19 марта 2026
-
21:42
-
21:40
-
21:30
-
21:29
-
21:13
-
21:13
-
21:11
-
21:09
-
21:00
-
20:44
-
20:44
-
20:41
-
20:40
-
20:39
-
20:30
-
20:30
-
20:25
-
20:15
-
20:03
-
19:54
-
19:51
-
19:40
-
19:36
-
19:20
-
19:19
-
19:14
-
19:14
-
19:13
-
19:09
-
19:00
-
18:57
-
18:56
-
18:36
-
18:34
-
18:23