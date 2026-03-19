Михаил Галактионов: «Локомотив» является участником лидирующей гонки

Главный тренер московского «Локомотива» Михаил Галактионов высказался о перспективах команды в чемпионате России после матча 1/2 финала Пути регионов Фонбет Кубка России сезона-2025/2026, в котором железнодорожники уступили «Крыльям Советов» (2:2, 4:5 пен.).

«Набирать очки и доставать лидеров. Укреплять свои позиции в чемпионате и двигаться вперёд. Есть конкретный матч в воскресенье, который надо выигрывать, набирать очки перед паузой на сборные. «Локомотив» является участником лидирующей гонки», — передаёт слова Галактионова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

После 21 матча РПЛ «Локомотив» набрал 41 очко и занимает третье место в турнирной таблице.