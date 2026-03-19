Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
«Мы сделали это». «Крылья Советов» отреагировали на победу в матче с «Локомотивом» в КР

Пресс-служба «Крыльев Советов» в телеграм-канале обратилась к болельщикам после победы в матче первого этапа 1/2 финала Пути регионов Фонбет Кубка России с «Локомотивом» (2:2, 5:4 пен.).

Fonbet Кубок России . 1/2 финала. Этап 1 (Путь регионов)
19 марта 2026, четверг. 18:30 МСК
Крылья Советов
Самара
Окончен
2 : 2
5 : 4
Локомотив М
Москва
0:1 Комличенко – 38'     1:1 Олейников – 40'     2:1 Ахметов – 45+1'     2:2 Сильянов – 58'    

«Мы сделали это. Характер, вера до последнего и ваша поддержка, вот что принесло нам победу. Наслаждаемся кадрами победной серии пенальти и двигаемся дальше», — написано в сообщении самарского клуба.

На стадии второго этапа 1/2 финала Пути регионов Кубка России «Крылья Советов» встретятся с московским ЦСКА. Матч состоится 7-9 апреля.

Действующим обладателем Кубка России является московский ЦСКА. В финале прошлого розыгрыша турнира армейцы победили «Ростов». Основное время встречи завершилось вничью со счётом 0:0. В серии пенальти игроки ЦСКА оказались точнее — 4:3.

