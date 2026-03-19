«Мы сделали это». «Крылья Советов» отреагировали на победу в матче с «Локомотивом» в КР

Пресс-служба «Крыльев Советов» в телеграм-канале обратилась к болельщикам после победы в матче первого этапа 1/2 финала Пути регионов Фонбет Кубка России с «Локомотивом» (2:2, 5:4 пен.).

«Мы сделали это. Характер, вера до последнего и ваша поддержка, вот что принесло нам победу. Наслаждаемся кадрами победной серии пенальти и двигаемся дальше», — написано в сообщении самарского клуба.

На стадии второго этапа 1/2 финала Пути регионов Кубка России «Крылья Советов» встретятся с московским ЦСКА. Матч состоится 7-9 апреля.

Действующим обладателем Кубка России является московский ЦСКА. В финале прошлого розыгрыша турнира армейцы победили «Ростов». Основное время встречи завершилось вничью со счётом 0:0. В серии пенальти игроки ЦСКА оказались точнее — 4:3.

