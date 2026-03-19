Стало известно, сколько заработали команды, прошедшие в 1/4 финала Лиги чемпионов

Стало известно, сколько заработали команды, прошедшие в 1/4 финала Лиги чемпионов, за нынешний розыгрыш турнира. Лидером рейтинга является мюнхенская «Бавария», заработавшая € 112,3 млн, на втором месте располагается лондонский «Арсенал» (€ 109,7 млн), тройку лидеров замыкает «Ливерпуль» (€ 109,5 млн).

Рейтинг призовых для клубов, прошедших в 1/4 финала Лиги чемпионов:

«Бавария» — € 112,3 млн;

«Арсенал» — € 109,7 млн;

«Ливерпуль» — € 109,5 млн;

«ПСЖ» — € 105,9 млн;

«Реал» Мадрид — € 102,6 млн;

«Барселона» — € 100,3 млн;

«Атлетико» Мадрид — € 89,2 млн;

«Спортинг» — € 79,6 млн.

Финал нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года.