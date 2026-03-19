Адиев высказался об игре «Крыльев Советов» в победном матче Кубка России с «Локомотивом»

Главный тренер «Крыльев Советов» Магомед Адиев прокомментировал игру команды в матче первого этапа 1/2 финала Пути регионов Фонбет Кубка России с «Локомотивом» (2:2, 5:4 пен.).

– Почему получились два разных тайма?

– Это психология, это нам свойственно на протяжении всего чемпионата. Где‑то пытаемся удерживать счёт, отсюда и такая концовка. В своих выпадах мы могли и третий забивать, забей тот же Чинеду, мы бы по большой части закрыли игру, но прижались к своим воротам. Мы понимали, что «Локомотив» очень силён на стандартах, они нам и в чемпионате так забили, и здесь. Хорошо, что в серии пенальти вышло в нашу сторону.

В первую очередь хотел бы поблагодарить болельщиков. Они нас эмоционально гнали вперёд. Я увидел характер нашей команды. Мы пропустили гол, и вот этот всплеск эмоций болельщиков, когда они нас начали гнать вперёд и у ребят проснулась злость, позволили в концовке первого тайма провести очень хороший отрезок, где мы дважды забили. Это в первую очередь заслуга наших болельщиков, — сказал Адиев в эфире «Матч ТВ».

На стадии второго этапа 1/2 финала Пути регионов Кубка России «Крылья Советов» встретятся с московским ЦСКА. Матч состоится 7-9 апреля.

