Йоахим Лёв: у нас были споры перед ЧМ-2018, но играть в стране, которая воюет, ещё опаснее

Йоахим Лёв: у нас были споры перед ЧМ-2018, но играть в стране, которая воюет, ещё опаснее
Бывший главный тренер сборной Германии Йоахим Лёв высказался о возможном бойкоте чемпионата мира 2026 года в США, Канаде и Мексике, сравнив ситуацию с двумя предыдущими мировыми первенствами.

«У нас были споры перед чемпионатом мира 2018 года в России и призывы к бойкоту перед чемпионатом мира 2022 года в Катаре. Но играть в стране, которая активно воюет, ещё опаснее. Политическая ситуация полностью затмевает турнир», – приводит слова Лёва аккаунт DW Sports в социальной сети X.

Напомним, 28 февраля США и Израиль начали совместную военную операцию против Ирана. Исламская республика ответила ударами по американским военным базам и прочим объектам в Израиле, Катаре, ОАЭ, Саудовской Аравии, Кувейте и Бахрейне.

