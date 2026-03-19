Промоутер Гаджиев назвал топ-3 легионеров в истории московского «Спартака»

Российский промоутер, президент компании Fight Nights Global Камил Гаджиев назвал топ-3 легионеров в истории московского «Спартака».

«Робсон как бы однозначно. Берём. Я бы, кстати, взял Угальде. Могу сказать, что мне и Веллитон, и Промес нравились. Они между собой антропометрически похожи.

Для меня тоже важен определённый символизм, как долго. Почему я говорю Робсон? Это символ «Спартака» определённого времени. И Угальде сейчас, я считаю, стал определённым символом. На уровне чемпионата страны — он топовый футболист. Мне это очень близко. И да, Веллитона можно, потому что он тоже был символом, хорошую игру показывал. Но я бы всё таки Квинси Промеса взял», — сказал Гаджиев в интервью на YouTube-канале «100% Мяса».