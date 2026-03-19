Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Промоутер Гаджиев назвал топ-3 легионеров в истории московского «Спартака»

Промоутер Гаджиев назвал топ-3 легионеров в истории московского «Спартака»
Российский промоутер, президент компании Fight Nights Global Камил Гаджиев назвал топ-3 легионеров в истории московского «Спартака».

«Робсон как бы однозначно. Берём. Я бы, кстати, взял Угальде. Могу сказать, что мне и Веллитон, и Промес нравились. Они между собой антропометрически похожи.

Для меня тоже важен определённый символизм, как долго. Почему я говорю Робсон? Это символ «Спартака» определённого времени. И Угальде сейчас, я считаю, стал определённым символом. На уровне чемпионата страны — он топовый футболист. Мне это очень близко. И да, Веллитона можно, потому что он тоже был символом, хорошую игру показывал. Но я бы всё таки Квинси Промеса взял», — сказал Гаджиев в интервью на YouTube-канале «100% Мяса».

