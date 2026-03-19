Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Батраков оценил, насколько для «Локомотива» критичен вылет из Кубка России

Батраков оценил, насколько для «Локомотива» критичен вылет из Кубка России
Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков оценил степень критичности вылета команды из Фонбет Кубка России. Железнодорожники уступили «Крыльям Советам» на стадии первого этапа полуфинала Пути регионов соревнования (2:2, 4:5 пен.).

Fonbet Кубок России . 1/2 финала. Этап 1 (Путь регионов)
19 марта 2026, четверг. 18:30 МСК
Крылья Советов
Самара
Окончен
2 : 2
5 : 4
Локомотив М
Москва
0:1 Комличенко – 38'     1:1 Олейников – 40'     2:1 Ахметов – 45+1'     2:2 Сильянов – 58'    

– Что с эмоциями, почему не удалось победить?
– Не реализовали свои моменты, привезли сами себе два мяча в конце первого тайма. Больше у соперника не было никаких моментов.

– Насколько критичен для «Локомотива» вылет из Кубка?
– Максимально критичен.

– Получается, будет возможность полностью сосредоточиться на чемпионате?
– Получается так, — сказал Батраков в эфире «Матч ТВ».

На стадии второго этапа 1/2 финала Пути регионов Кубка России «Крылья Советов» встретятся с московским ЦСКА. Матч состоится 7-9 апреля.

Материалы по теме
«Мы сделали это». «Крылья Советов» отреагировали на победу в матче с «Локомотивом» в КР

«Золотая» эра «Локомотива»:

