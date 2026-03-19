Батраков оценил, насколько для «Локомотива» критичен вылет из Кубка России

Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков оценил степень критичности вылета команды из Фонбет Кубка России. Железнодорожники уступили «Крыльям Советам» на стадии первого этапа полуфинала Пути регионов соревнования (2:2, 4:5 пен.).
– Что с эмоциями, почему не удалось победить?
– Не реализовали свои моменты, привезли сами себе два мяча в конце первого тайма. Больше у соперника не было никаких моментов.
– Насколько критичен для «Локомотива» вылет из Кубка?
– Максимально критичен.
– Получается, будет возможность полностью сосредоточиться на чемпионате?
– Получается так, — сказал Батраков в эфире «Матч ТВ».
На стадии второго этапа 1/2 финала Пути регионов Кубка России «Крылья Советов» встретятся с московским ЦСКА. Матч состоится 7-9 апреля.
- 19 марта 2026
-
23:15
-
23:07
-
22:59
-
22:59
-
22:45
-
22:43
-
22:40
-
22:37
-
22:32
-
22:15
-
22:13
-
22:13
-
22:00
-
21:56
-
21:53
-
21:46
-
21:42
-
21:40
-
21:30
-
21:29
-
21:13
-
21:13
-
21:11
-
21:09
-
21:00
-
20:44
-
20:44
-
20:41
-
20:40
-
20:39
-
20:30
-
20:30
-
20:25
-
20:15
-
20:03