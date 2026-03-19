CO: «Сити» и «Челси» интересен Кубарси, отступные за игрока «Барселоны» — € 500 млн

«Манчестер Сити», «Челси», «Арсенал» и «Бавария» проявляют интерес к центральному защитнику «Барселоны» Пау Кубарси. Об этом сообщает Caught Offside.

По информации источника, на текущий момент между клубами и Кубарси не было официальных или неофициальных контактов, однако они могут состояться в скором времени. Подчёркивается, что в контракте 19-летнего защитника указаны отступные в размере € 500 млн.

В нынешнем сезоне Кубарси принял участие в 39 матчах во всех турнирах, в которых он отметился одним голом. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 80 млн.

Материалы по теме В «Барселоне» сообщили о состоянии вратаря Жоана Гарсии

Почему «Барселона» — больше, чем клуб: