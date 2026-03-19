Эрлинг Холанд начал масштабные инвестиции в новый формат чемпионата мира по шахматам

Звёздный нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд объявил о начале своих инвестиций в шахматы. Холанд будет вкладывать денежные средства в Norway Chess (ежегодный международный шахматный турнир, который проводится в Ставангере с 2013 года), а также в новый формат чемпионата мира — Total World Chess Championship.

Совместно с норвежским бизнесменом Мартеном Борге футболист основал компанию Chess Mates, которая станет крупным акционером Норвежской шахматной ассоциации.

«Шахматы — невероятная игра. Она оттачивает ум, и есть явные сходства с футболом. Нужно быстро соображать, доверять своей интуиции и продумывать ходы на несколько пунктов вперёд.

Я инвестирую в Norway Chess, потому что верю, что новый тур Total Chess World Championship Tour может превратить шахматы в ещё более популярный вид спорта для зрителей по всему миру. Команда Norway Chess уже проделала впечатляющую работу по развитию мероприятия, и присоединиться к проекту было слишком заманчиво, чтобы упустить такую возможность», — приводит слова Холанда ФИДЕ.

Total Chess World Championship Tour будет представлять собой четыре турнира, которые пройдут в течение года в четырёх разных городах. По его итогам определится объединённый чемпион мира сразу в трёх дисциплинах — классические шахматы, рапид и блиц. Эти соревнования одобрены ФИДЕ как минимум на 16 лет.

Сообщается, что призовой фонд соревнований составит минимум $ 2,7 млн. Пилотная версия турнира пройдёт осенью 2026 года, а в 2027 году начнётся полноценный сезон.