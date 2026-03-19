«За Эдуарда мне не нужно говорить». Мусаев — о Сперцяне

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев высказался о капитане южной команды Эдуарде Сперцяне.

«За Эдуарда мне не нужно говорить, его игра говорит за него. Он уже второй сезон капитан команды и второй сезон показывает фантастические цифры, это сложнейшая работа. Является лидером не только на поле, но и в раздевалке, тот человек, который соединяет иностранцев и русских, со всеми общается. Делает такую работу, которую мало кто видит внутри коллектива. Он знает, где ещё можно прибавить, поэтому работа не прекращается, и мы все стараемся, чтобы он сделал шаг вперёд в своём развитии», — сказал Мусаев на пресс-конференции на YouTube-канале «Краснодара».

В нынешнем сезоне Сперцян провёл за клуб 30 матчей во всех турнирах, в которых забил 12 мячей и отметился 13 результативными передачами.