«Фрайбург» разгромил «Генк» и вышел в 1/4 финала Лиги Европы

Завершился ответный матч 1/8 финала Лиги Европы сезона-2025/2026, в котором встречались немецкий «Фрайбург» и бельгийский «Генк». Игра проходила на стадионе «Европа-Парк» (Фрайбург-им-Брайсгау, Германия). В качестве главного арбитра встречу обслуживал Майкл Оливер. Игра закончилась победой хозяев поля со счётом 5:1.

Защитник хозяев поля Маттиас Гинтер открыл счёт на 19-й минуте. На 25-й минуте нападающий Игор Матанович увеличил преимущество немецкой команды. В конце первого тайма, на 39-й минуте, игрок обороны гостей Маате Сметс отыграл один мяч. Во втором тайме, на 53-й минуте, полузащитник «Фрайбурга» Винченцо Грифо сделал счёт 3:1. Через четыре минуте хавбек Юито Судзуки сделал счёт разгромным. На 79-й минуте полузащитник хозяев поля Максимилиан Эггештайн установил окончательный счёт – 5:1.

Первая игра закончилась победой «Генка» со счётом 1:0. Тем самым «Фрайбург» выиграл с общим счётом 5:2 и вышел в 1/4 финала Лиги Европы.