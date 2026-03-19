«Кристал Пэлас» в дополнительное время обыграл кипрский АЕК благодаря дублю Исмаила Сарра

Завершился ответный матч 1/8 финала Лиги конференций сезона-2025/2026, в котором встречались кипрский АЕК и английский «Кристал Пэлас». Игра проходила на стадионе «АЕК-Арена» (Ларнака, Кипр). В качестве главного арбитра встречи выступил Алияр Агаев. Матч закончился победой гостей со счётом 2:1.

Счёт в матче открыл Исмаила Сарр. Полузащитник английской команды отличился на 13-й минуте. Во втором тайме, на 63-й минуте, защитник хозяев поля Энрик Саборит сравнял счёт. Через 10 минут Саборит получил вторую жёлтую карточку и был удалён с поля. В дополнительное время, на 99-й минуте, Исмаила Сарр оформил дубль и принёс победу своей команде.

Первая игра закончилась вничью со счётом 0:0. Тем самым «Кристал Пэлас» выиграл с общим счётом 2:1 и вышел в 1/4 финала Лиги конференций.