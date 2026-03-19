АЕК Ларнака — Кристал Пэлас, результат матча 19 марта 2026, счет 1:2, ответный матч 1/8 финала Лиги конференций 2025/2026

«Кристал Пэлас» в дополнительное время обыграл кипрский АЕК благодаря дублю Исмаила Сарра
Завершился ответный матч 1/8 финала Лиги конференций сезона-2025/2026, в котором встречались кипрский АЕК и английский «Кристал Пэлас». Игра проходила на стадионе «АЕК-Арена» (Ларнака, Кипр). В качестве главного арбитра встречи выступил Алияр Агаев. Матч закончился победой гостей со счётом 2:1.

Лига конференций . 1/8 финала. 2-й матч
19 марта 2026, четверг. 20:45 МСК
АЕК Ларнака
Ларнака, Кипр
Окончен
1 : 2
ДВ
Кристал Пэлас
Лондон, Англия
0:1 Сарр – 13'     1:1 Саборит – 63'     1:2 Сарр – 99'    
Удаления: Саборит – 73', Янну – 120+4' / нет

Счёт в матче открыл Исмаила Сарр. Полузащитник английской команды отличился на 13-й минуте. Во втором тайме, на 63-й минуте, защитник хозяев поля Энрик Саборит сравнял счёт. Через 10 минут Саборит получил вторую жёлтую карточку и был удалён с поля. В дополнительное время, на 99-й минуте, Исмаила Сарр оформил дубль и принёс победу своей команде.

Первая игра закончилась вничью со счётом 0:0. Тем самым «Кристал Пэлас» выиграл с общим счётом 2:1 и вышел в 1/4 финала Лиги конференций.

Календарь плей-офф Лиги конференций сезона-2025/2026
Сетка плей-офф Лиги конференций сезона-2025/2026
Материалы по теме
Тренер «Кристал Пэлас» Гласнер объяснил, почему не удалось обыграть кипрский АЕК
