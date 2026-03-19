Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр:
Главная Футбол Новости

Ракув — Фиорентина, результат матча 19 марта 2026, счёт 1:2, 1/8 финала Лиги конференций 2025/2026

«Фиорентина» победила «Ракув» и вышла в 1/4 финала Лиги конференций
Завершился ответный матч 1/8 финала Лиги конференций сезона-2025/2026, в котором встречались «Ракув» (Польша) и «Фиорентина» (Италия). Игра прошла на стадионе «Ракув» (Ченстохова, Польша). В качестве главного арбитра выступил Хуан Мартинес Мунуэра (Аликанте, Испания). Победу со счётом 2:1 праздновали футболисты команды гостей.

Лига конференций . 1/8 финала. 2-й матч
19 марта 2026, четверг. 20:45 МСК
Ракув
Ченстохова, Польша
Окончен
1 : 2
Фиорентина
Фиорентино, Италия
1:0 Струски – 46'     1:1 Ндур – 68'     1:2 Понграчич – 90+7'    

Первый мяч во встрече забил полузащитник «Ракува» Кароль Струски на 46-й минуте. На 68-й минуте полузащитник гостей Шер Ндур забил ответный мяч, а на 90+8-й минуте защитник «Фиорентины» Марин Понграчич установил окончательный счёт в матче — 2:1.

В первом матче 1/8 финала турнира между командами «Фиорентина» также одержала победу со счётом 2:1. Таким образом, итальянская команда вышла в 1/4 финала Лиги конференций.

Действующим победителем Лиги конференций является лондонский «Челси». В финале прошлого розыгрыша соревнования команда разгромила испанский «Бетис» со счётом 4:1.

Календарь плей-офф Лиги конференций сезона-2025/2026
Сетка плей-офф Лиги конференций сезона-2025/2026
