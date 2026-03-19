«Барселона» намерена вновь арендовать Рашфорда, чтобы не платить € 30 млн — DM

«Барселона» попросит «Манчестер Юнайтед» продлить аренду нападающего Маркуса Рашфорда ещё на сезон, чтобы избежать выплаты полной суммы в £ 26 млн (€ 30 млн) грядущим летом. Об этом сообщает Daily Mail.

По информации источника, в стане сине-гранатовых уверены, что манкунианцы согласятся продлить аренду вингера при условии обязательства выкупа. При этом «Барселона» заплатит определённую часть суммы из € 30 млн в конце этого сезона. Рашфорд заключит полноценный контракт с «блауграной» в 2027 году.

В нынешнем сезоне нападающий принял участие в 38 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 10 голами и 13 результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 40 млн.

Материалы по теме У Флика и Деку возникли противоречия насчёт будущего Рашфорда в «Барселоне»

Почему «Барселона» — больше, чем клуб: