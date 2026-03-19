Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Барселона» намерена вновь арендовать Рашфорда, чтобы не платить € 30 млн — DM

Комментарии

«Барселона» попросит «Манчестер Юнайтед» продлить аренду нападающего Маркуса Рашфорда ещё на сезон, чтобы избежать выплаты полной суммы в £ 26 млн (€ 30 млн) грядущим летом. Об этом сообщает Daily Mail.

По информации источника, в стане сине-гранатовых уверены, что манкунианцы согласятся продлить аренду вингера при условии обязательства выкупа. При этом «Барселона» заплатит определённую часть суммы из € 30 млн в конце этого сезона. Рашфорд заключит полноценный контракт с «блауграной» в 2027 году.

В нынешнем сезоне нападающий принял участие в 38 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 10 голами и 13 результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 40 млн.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android