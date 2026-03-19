Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лион — Сельта, результат матча 19 марта 2026, счёт 0:2, 1/8 финала Лиги Европы 2025/2026

«Сельта» в большинстве победила «Лион» и вышла в 1/4 финала Лиги Европы
Завершился ответный матч 1/8 финала Лиги Европы сезона-2025/2026, в котором встречались «Лион» (Франция) и «Сельта» (Испания). Игра прошла на стадионе «Групама» (Лион, Франция). В качестве главного арбитра выступил Ирфан Пельто (Сараево, Босния и Герцеговина). Победу со счётом 2:0 праздновали футболисты команды гостей.

Лига Европы . 1/8 финала. 2-й матч
19 марта 2026, четверг. 20:45 МСК
Лион
Лион, Франция
Окончен
0 : 2
Сельта
Виго, Испания
0:1 Руэда – 61'     0:2 Жутгла – 90+3'    
Удаления: Ньякате – 19', Тальяфико – 90+6' / нет

Первый мяч во встрече забил защитник «Сельты» Хави Руэда на 61-й минуте. На 90+3-й минуте форвард гостей Ферран Жутгла забил второй мяч, установив окончательный счёт — 2:0. Испанская команда играла в большинстве с 19-й минуты встречи. Прямую красную карточку получил защитник «Лиона» Мусса Ньякате.

В первом матче 1/8 финала турнира команды не выявили победителя, сыграв со счётом 1:1. Таким образом, испанская команда вышла в 1/4 финала Лиги Европы.

Финал нынешнего розыгрыша Лиги Европы пройдёт на стадионе «Бешикташ» в Стамбуле. Решающий матч соревнования состоится 20 мая 2026 года.

Календарь плей-офф Лиги Европы сезона-2025/2026
Сетка плей-офф Лиги Европы сезона-2025/2026
