Федерико Вальверде признан лучшим игроком февраля в мадридском «Реале»

Полузащитник мадридского «Реала» Федерико Вальверде признан лучшим игроком испанской команды в феврале. В шести встречах хавбек забил один гол и отдал три результативные передачи.

«Очень горжусь тем, что снова получил эту награду, я счастлив. Это благодаря товарищам по команде, которые помогают мне добиваться хороших результатов. Я верю, что у нас хорошая динамика и энергия. Команда сосредоточена на том, что делала в прошлом месяце. Я очень доволен всем.

Команда едина, и все игроки борются вместе. Становится ясно, что мы все заодно, что мы полны решимости выиграть все оставшиеся титулы в этом сезоне. Главное, что каждый игрок, а также игроки молодёжной академии, получившие возможность проявить себя, делают всё возможное, чтобы «Реал» продолжал занимать высокие места», – приводит слова Вальверде официальный сайт «Реала».

