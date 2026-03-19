Игорь Дивеев: найти жильё в Питере оказалось сложнее, чем сыграться в центре с Нино

Защитник «Зенита» Игорь Дивеев высказался о трудностях поиска квартиры после переезда в Санкт-Петербург, а также поздравил болельщиков с победой сине-бело-голубых в матче первого этапа 1/2 финала Пути регионов Фонбет Кубка России сезона-2025/2026 над махачкалинским «Динамо» (1:0).

«Поздравляю всех со вчерашней победой и выходом в следующий этап!

А также хочется с вами поделиться новостью, что мы наконец-то полноценно переехали и начинаем обживаться! Найти жильё в Питере, да ещё и с нашей мальтипу Джинни, оказалось сложнее, чем сыграться в центре с Нино. Это было нервно, сложно, долго. Но всё позади! Долгожданный звонок от жены: «Кажется, я нашла квартиру», и вот мы уже полноценные жители Северной столицы! Рады гулять и изучать новые красоты. Поэтому ждём в комментариях необычные места, которые нам нужно обязательно посетить. Буду держать вас в курсе!» — написал Дивеев в своём телеграм-канале.