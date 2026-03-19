Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Игорь Дивеев: найти жильё в Питере оказалось сложнее, чем сыграться в центре с Нино

Защитник «Зенита» Игорь Дивеев высказался о трудностях поиска квартиры после переезда в Санкт-Петербург, а также поздравил болельщиков с победой сине-бело-голубых в матче первого этапа 1/2 финала Пути регионов Фонбет Кубка России сезона-2025/2026 над махачкалинским «Динамо» (1:0).

Fonbet Кубок России . 1/2 финала. Этап 1 (Путь регионов)
18 марта 2026, среда. 18:15 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 0
Динамо Мх
Махачкала
1:0 Дуран – 45+8'    

«Поздравляю всех со вчерашней победой и выходом в следующий этап!

А также хочется с вами поделиться новостью, что мы наконец-то полноценно переехали и начинаем обживаться! Найти жильё в Питере, да ещё и с нашей мальтипу Джинни, оказалось сложнее, чем сыграться в центре с Нино. Это было нервно, сложно, долго. Но всё позади! Долгожданный звонок от жены: «Кажется, я нашла квартиру», и вот мы уже полноценные жители Северной столицы! Рады гулять и изучать новые красоты. Поэтому ждём в комментариях необычные места, которые нам нужно обязательно посетить. Буду держать вас в курсе!» — написал Дивеев в своём телеграм-канале.

