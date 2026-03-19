«Челси» может поспорить с «Тоттенхэмом» за форварда из Бундеслиги — Bild

«Челси» и «Тоттенхэм» заинтересованы в нападающем «Хоффенхайма» Фиснике Аслани. Оба клуба рассматривают вариант с покупкой 23-летнего форварда грядущим летом. Об этом сообщает Bild.

По информации источника, «Челси» и «Тоттенхэм» могут столкнуться с конкуренцией со стороны «Баварии» в борьбе за футболиста. Ранее СМИ сообщали, что Аслани также интересен «Барселоне».

В нынешнем сезоне форвард принял участие в 27 матчах во всех турнирах, в которых он отметился девятью голами и восемью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 30 млн.

