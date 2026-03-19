«Талалаев получит по максимуму». Гришин — об удалении тренера в матче «Балтики» с ЦСКА

Бывший футболист ЦСКА Александр Гришин высказался о наказании для главного тренера «Балтики» Андрея Талалаева за удаление в матче 21-го тура РПЛ, в котором калининградская команда победила красно-синих со счётом 1:0.

Мир Российская Премьер-лига . 21-й тур
14 марта 2026, суббота. 20:30 МСК
Балтика
Калининград
Окончен
1 : 0
ЦСКА
Москва
1:0 Хиль – 63'    

«Думаю, что Талалаев получит по максимуму. Андрей уже второй раз отбывает дисквалификацию, это уже считается рецидив, снисхождения не будет. Талалаев сам себя наказал, потому что, когда он на лавке находится, команда играет совсем по‑другому — он заряжает энергией. Он сделал хуже своей команде, без него на скамейке будет очень тяжело. Я за такие нарушения давал бы минимум три игры», — сказал Гришин в эфире «Матч ТВ».

В добавленное время матча Талалаев выбил мяч на трибуну, помешав быстрому возобновлению игры со стороны ЦСКА. Его толкнул нападающий армейцев Энрике Кармо, в результате чего произошла массовая потасовка, по результатам которой были удалены оба главных тренера.

Ранее Талалаев отбыл трёхматчевую дисквалификацию после удаления в матче 17‑го тура РПЛ со «Спартаком» в конце ноября.

