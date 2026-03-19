Станислав Черчесов высказался перед матчем «Ахмата» с «Ростовом»

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов поделился ожиданиями от матча 22-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Ростовом». Игра пройдёт в субботу, 21 марта.

«Настроение рабочее. Мы непростой матч провели с «Акроном» (1:1), уже его вчера разобрали, так были плюсы и минусы. Плюс в том, что вдесятером играть целый тайм не так просто, но ребята от своей игры не отошли. Немного пространства отдали, но за инициативу боролись, даже моменты были, выбегали.

Теперь «Ростов», который, кстати, тоже пару игр провёл вдесятером, мы как бы в одном состоянии. Другое дело, что неудачная серия у команды. Естественно, у нас всегда игры с «Ростовом» боевые. Первый матч, если помните, сыграли 1:1, поэтому мы ждём непростую встречу. И самое главное — подготовиться. Силва сейчас дисквалифицирован. Слава богу, все плюс-минус здоровы. Понятно, маленькие болячки бывают, но ещё два дня есть, будем искать оптимальный состав и тактику против «Ростова», – сказал Черчесов в видео пресс-службы грозненского клуба.

На данный момент «Ахмат» занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ с 27 очками. «Ростов», в активе которого 22 очка, располагается на 11-й строчке.