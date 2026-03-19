Daily Mail назвал шесть игроков, которые могут покинуть «Ливерпуль» летом

«Ливерпуль» готов расстаться с пятью-шестью футболистами грядущим летом. Об этом сообщает Daily Mail.

По информации источника, массовый уход игроков мерсисайдцев может начаться с нападающего Мохамеда Салаха, недовольного своим положением.

Помимо Салаха, «Ливерпуль» обсуждает вопрос будущего защитника Эндрю Робертсона, чей контракт заканчивается грядущим летом.

Неопределённым является и будущее защитника Ибраима Конате. «Красные» дали время футболисту на обдумывание нового трудового соглашения до начала апреля.

«Ливерпуль» рассмотрит предложения по вингеру Федерико Кьезе, который не заручился поддержкой главного тренера Арне Слота за два сезона в команде.

Клуб также рассматривает трансфер полузащитника Кёртиса Джонса, на которого рассчитывает Слот, однако мерсисайдцы всё равно могут продать англичанина ввиду его высокой цены.

Будущее защитника Джозефа Гомеса во многом зависит от положения Конате в «Ливерпуле». Футболисту не нравится получаемое игровое время.

