«Ноттингем Форест» по пенальти победил «Мидтьюлланн» и вышел в 1/4 финала Лиги Европы

Завершился ответный матч 1/8 финала Лиги Европы сезона-2025/2026, в котором встречались «Мидтьюлланн» (Дания) и «Ноттингем Форест» (Англия). Игра проходила на стадионе «МСХ Арена» в Хернинге. Основное время встречи закончилось со счётом 2:1 в пользу «лесников». В серии пенальти сильнее оказалась английская команда — 3:0. В прямом эфире игру показывал сервис Okko. Трансляцию этой встречи также можно было посмотреть на странице Okko на «Чемпионате».

В конце первого тайма счёт открыл полузащитник гостей Николас Домингес. В начале второго тайма полузащитник Райан Йейтс укрепил преимущество «Ноттингем Форест». На 69-й минуте гол забил защитник хозяев Мартин Эрлич.

В первом матче датская команда победила со счётом 1:0.

На стадии раунда плей-офф соревнования «Ноттингем Форест» по сумме двух встреч победил «Фенербахче» со счётом 4:2. По итогам общего этапа Лиги Европы «Мидтьюлланн» набрал 19 очков и занял третье место.

Самые большие стадионы мира: