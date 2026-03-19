Мидтьюлланн — Ноттингем Форест, результат матча 19 марта 2026, счет 1:2, пен. 0:3, 1/8 финала Лиги Европы 2025/2026

«Ноттингем Форест» по пенальти победил «Мидтьюлланн» и вышел в 1/4 финала Лиги Европы
Завершился ответный матч 1/8 финала Лиги Европы сезона-2025/2026, в котором встречались «Мидтьюлланн» (Дания) и «Ноттингем Форест» (Англия). Игра проходила на стадионе «МСХ Арена» в Хернинге. Основное время встречи закончилось со счётом 2:1 в пользу «лесников». В серии пенальти сильнее оказалась английская команда — 3:0. В прямом эфире игру показывал сервис Okko. Трансляцию этой встречи также можно было посмотреть на странице Okko на «Чемпионате».

Лига Европы . 1/8 финала. 2-й матч
19 марта 2026, четверг. 20:45 МСК
Мидтьюлланн
Хернинг, Дания
Окончен
1 : 2
0 : 3
Ноттингем Форест
Ноттингем, Англия
0:1 Домингес – 41'     0:2 Йейтс – 52'     1:2 Эрлич – 69'    

В конце первого тайма счёт открыл полузащитник гостей Николас Домингес. В начале второго тайма полузащитник Райан Йейтс укрепил преимущество «Ноттингем Форест». На 69-й минуте гол забил защитник хозяев Мартин Эрлич.

В первом матче датская команда победила со счётом 1:0.

На стадии раунда плей-офф соревнования «Ноттингем Форест» по сумме двух встреч победил «Фенербахче» со счётом 4:2. По итогам общего этапа Лиги Европы «Мидтьюлланн» набрал 19 очков и занял третье место.

