Бетис — Панатинаикос, результат матча 19 марта 2026, счет 4:0, ответный матч 1/8 финала Лиги Европы 2025/2026

«Бетис» разгромил «Панатинаикос» и вышел в 1/4 финала Лиги Европы
Завершился ответный матч 1/8 финала Лиги Европы сезона-2025/2026, в котором встречались испанский «Бетис» и греческий «Панатинаикос». Игра проходила на стадионе «Бенито Вильямарин» (Севилья, Испания). В качестве главного арбитра встречу обслуживал Тобиас Штилер. Игра закончилась победой хозяев поля со счётом 4:0.

Лига Европы . 1/8 финала. 2-й матч
19 марта 2026, четверг. 23:00 МСК
Бетис
Севилья, Испания
Окончен
4 : 0
Панатинаикос
Афины, Греция
1:0 Руибаль – 8'     2:0 Амрабат – 45+1'     3:0 Эрнандес – 53'     4:0 Антони – 66'    

Счёт в матче открыл Айтор Руибаль. Нападающий испанской команды отличился в начале встречи, на восьмой минуте. В конце первого тайма, на 45+1-й минуте, полузащитник Софьян Амрабат увеличил преимущество «Бетиса». Форвард Кучо Эрнандес сделал счёт разгромным во втором тайме, на 53-й минуте. На 66-й минуте Антони установил окончательный счёт – 4:0.

Первая игра закончилась победой «Панатинаикоса» со счётом 1:0. Тем самым «Бетис» выиграл с общим счётом 4:1 и вышел в 1/4 финала Лиги Европы.

Календарь Лиги Европы сезона-2025/2026
Турнирная сетка Лиги Европы сезона-2025/2026
