Определились все пары 1/4 финала Лиги конференций — 2025/2026

В четверг, 19 марта, стали известны все восемь участников 1/4 финала Лиги конференций УЕФА сезона-2025/2026.

Пары 1/4 финала Лиги конференций сезона-2025/2026:

«Шахтёр» — «АЗ Алкмар»;

«Кристал Пэлас» — «Фиорентина»;

«Райо Вальекано» — АЕК Афины;

«Майнц» — «Страсбург».

Напомним, матчи 1/4 финала нынешнего розыгрыша Лиги конференций пройдут 9 апреля (первые) и 15-16 апреля (ответные). Финал турнира пройдёт на стадионе «Лейпциг» в одноимённом городе. Решающий матч соревнования состоится 27 мая 2026 года.

Действующим победителем Лиги конференций является «Челси», обыгравший в финале прошлого розыгрыша турнира «Бетис». В решающей игре лондонцы разгромили испанский клуб со счётом 4:1.