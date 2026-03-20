Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Определились все пары 1/4 финала Лиги конференций — 2025/2026

Комментарии

В четверг, 19 марта, стали известны все восемь участников 1/4 финала Лиги конференций УЕФА сезона-2025/2026.

Пары 1/4 финала Лиги конференций сезона-2025/2026:

«Шахтёр» — «АЗ Алкмар»;
«Кристал Пэлас» — «Фиорентина»;
«Райо Вальекано» — АЕК Афины;
«Майнц» — «Страсбург».

Напомним, матчи 1/4 финала нынешнего розыгрыша Лиги конференций пройдут 9 апреля (первые) и 15-16 апреля (ответные). Финал турнира пройдёт на стадионе «Лейпциг» в одноимённом городе. Решающий матч соревнования состоится 27 мая 2026 года.

Действующим победителем Лиги конференций является «Челси», обыгравший в финале прошлого розыгрыша турнира «Бетис». В решающей игре лондонцы разгромили испанский клуб со счётом 4:1.

Календарь плей-офф Лиги конференций сезона-2025/2026
Сетка плей-офф Лиги конференций сезона-2025/2026
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android