Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Экс-игрока «Зенита» Азмуна исключили из сборной Ирана из-за фото с лидерами ОАЭ — Fars

Комментарии

Бывшего нападающего «Зенита» Сердара Азмуна исключили из сборной Ирана за опубликованное в соцсетях фото с лидерами ОАЭ. Об этом сообщает Football Transfers со ссылкой на Fars.

Подчёркивается, что Азмун сопроводил фото с лидерами ОАЭ комментарием: «Встреча с одними из самых больших умов в мире была удовольствием и честью».

По информации источника, помимо исключения из состава национальной команды, в отношении форварда, вероятно, будут приняты юридические меры, которые могут выражаться в виде конфискации его имущества.

За иранскую национальную команду 31-летний Азмун провёл 91 матч во всех турнирах, в которых отметился 57 голами и 17 результативными передачами.

ОАЭ являются одним из ключевых союзников США в регионе.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android